26 жителей Карелии обратились за неделю с жалобами на укусы клещей

За неделю подтверждено два новых случая боррелиоза, в том числе у одного ребенка.

По данным Роспотребнадзора Карелии, на минувшей неделе в Карелии клещи покусали 26 человек, в том числе двоих детей. На 31 августа с начала года в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 3772 человека, из них 693 детей.

На минувшей неделе выявлено 2 новых случаях боррелиоза и ни одного нового случая энцефалита. Таким образом с начала эпидсезона по республике выявлено уже 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 2 детей, 20 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 7 детей.

Добавим, что обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики.

Ранее мы рассказывали, что пик активности европейского лесного клеща в Карелии в этом году может наступить позже обычного, в сентябре.