27-летний житель Петрозаводска погиб в ночном ДТП в Карелии

Трагедия случилась минувшей ночью на трассе около Костомукши.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Газель», двигаясь в сторону Ледмозера, на 160 километре федеральной автодороги уснул за рулем и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате произошедшего 27-летний водитель, житель Петрозаводска, погиб.
Авария произошла сегодня, 10 февраля, в 00:34 в Костомукше. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.
Автомобиль Niva съехал в кювет на лесной дороге в Суоярвском округе.