2700 участков выдано в Карелии по программе «Гектар в Арктике»
Сегодня 11:02 Общество
Поделиться

С момента старта программы «Гектар в Арктике» в Карелии уже оформлено 2700 участков в безвозмездное пользование.

фото: © Столица на Онего

Программа стартовала в августе 2021 года. Как рассказали в Минимущества Карелии, за это время в безвозмездное пользование гражданам оформлено 2 700 земельных участков. Итоги 2025 года показали наилучший результат за время действия программы: принято 1 578 положительных решений о предоставлении земли. Это наивысший годовой показатель. Заключен 901 договор безвозмездного пользования.

По информации ведомства, освоение предоставленных земель переходит в активную фазу. Уже зафиксированы первые случаи досрочного оформления права собственности. Семь участников программы, построивших на своих «гектарах» жилые дома, выполнили условия для преждевременного оформления участков в собственность.

— После 4,5 лет безвозмездного пользования участник вправе получить землю в собственность или в долгосрочную аренду. Для этого необходимо подтвердить ее освоение по установленным критериям: наличие объекта недвижимости (в том числе незавершенного строительства), инвестиции не менее 30 тысяч рублей, получение дохода от деятельности на земле от 30 тысяч рублей или достижение результатов, соответствующих виду разрешенного использования, — прокомментировал министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Сергей Седлецкий.В Минимущества также рассказали, что 49% выданных земель планируется под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), 32% — для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), 21% — для развития туристической деятельности. При оформлении заявки заявители предварительно выбирают одну или несколько целей использования земельных участков, в течение двух лет после заключения договора безвозмездного пользования заявитель вправе окончательно определить вид использования земельного участка и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

— На сегодняшний день в активной работе находятся 833 заявления, что формирует устойчивый задел на 2026 год. Более 500 проектов договоров ожидают подписания заявителями, по части заявлений ведется согласование вариантов участков, ряд участков ожидает кадастрового учета или регистрации прав, — отметил министр.

В настоящее время для многих участников программы начинается этап оформления права собственности (или долгосрочной аренды на лесные участки). После истечения срока безвозмездного пользования для этого необходимо подтвердить освоение земли, направив соответствующее уведомление в произвольной форме вместе с заявлением на предоставление участка.

Бизнесмен в Костомукше получил арктический гектар под ферму с малиной и пчелами. 

Обсудить (0) в ленту
