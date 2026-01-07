274 кг семян сосны и ели получил Кареллесхоз из собранных в Карелии шишек

Кареллесхоз начал сушку шишек для получения семян.

В питомнике в Вилге приступили к переработке шишек, сообщили в Минприроды Карелии. Сотрудники запустили шишкосушильные машины, которые извлекают семена из поступивших хвойных плодов. Уже получено 274 кг семян сосны и ели.

Извлеченные из шишек сосны и ели семена будут использовать для посева в тепличных комплексах. Выращенный посадочный материал пойдет, в том числе, на лесовосстановление в этом году.

Сбор шишек продолжается. Закупочная цена на шишки сосны составляет 60 рублей и ели обыкновенной 80 рублей за 1 кг с доставкой на сборочные пункты учреждения.

Пункты приема открыты в Лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга» (Прионежский район), на лесных питомниках в Суоярви, Лахденпохье, д. Верховье (Олонецкий район), д. Вокнаволок (Костомукшский городской округ). Напомним, собираются только растущие на дереве шишки. Они должны быть плотные, темные, нераскрывшиеся, не поврежденные вредителями. Толщина в основании — не менее полутора сантиматров. Проконсультироваться можно по телефону Кареллесхоза: + 7 (8142) 57-42-95.