278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

В 2025 году вертолёт санавиации выполнил 176 полётов, эвакуировав 278 человек.

Зачастую быстро доставить пациента из глубинки в специализированный медицинский центр можно только по воздуху. В минувшем году эвакуация потребовалась почти 300 жителям Карелии. В том числе в центральные клиники перевезли 28 детей. Восьмерым из них не было года, рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Это пациенты с острым коронарным синдромом и нарушением ритма сердца, пострадавшие вследствие ДТП и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Вертолетом санавиации их доставили в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, Детскую республиканскую больницу им. И.Н. Григовича, Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи, Республиканский перинатальный центр, НИИ корой помощи им. Джанелидзе, в НМИЦ им. В.А. Алмазова и НИИ фтизиопульмонологии, Детские городские клинические больницы № 1 и № 5 Санкт-Петербурга, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера.

Более 300 консультаций провели специалисты консультативного центра при территориальном центре медицины катастроф Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Опытные врачи анестезиологи-реаниматологи, хирурги и другие специалисты помогали коллегам в районах оперативно решить, оказывать помощь на месте или экстренно эвакуировать пациента в специализированный стационар.

Добавим, что в 2024 году вертолет санавиации в Карелии эвакуировал 244 человека.