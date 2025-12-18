28 камер видеонаблюдения установят в парке в Приладожье

В Лахденпохском районе продолжается благоустройство парка «Аурайоки».
Сейчас в парке идет монтаж системы видеонаблюдения. Всего будет установлено 28 камер. Параллельно подрядчик строит смотровую площадку, устанавливает перила на спуске от федеральной трассы, благоустраивает спуск к роднику, монтирует арочный мост и заканчивает установку одной из беседок. Напомним, всего их будет две.
— Начали благоустройство центрального моста.Продолжаем работы по установке площадки у будущего летнего кафе и обустройство дорожек полимерной доской.
Как сообщили в Администрации района дорогу на ул. Речной переулок приведут в нормативное состояние после окончания всех работ в конце декабря.
Напомним, работы по комплексной реконструкции парка будут продолжены и в 2026 году. Так осенью установят скейт-площадку.
Работы выполняет СК «Содействие». Прежний подрядчик — компания «Свой дом» - сорвал контракт и попала в реестр недобросовестных поставщиков.
Добавим, что в прошлом году проект «Парк Аурайоки» Лахденпохского района вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно». Средства на реализацию проекта в размере 71 млн рублей поступили из федерального бюджета. Подрядчик должен обновить существующую смотровую площадку и мост со стороны ул. Садовой, построить новый мост со стороны ул. Холмистой, произвести расчистку парка от старых и аварийных деревьев, обустроить пешеходные дорожки и территорию возле родника. В парке должны появиться освещение, новая детская площадка и скейт-зона, зона отдыха у воды, 2 беседки, а также малые архитектурные формы (лавочки, урны и др.).