28-летняя петрозаводчанка стала жертвой аферистов на сайте знакомств и потеряла 2,3 млн рублей

Девушка доверилась новому знакомому и под его руководством «инвестировала» все свои деньги.
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевая, 28-летняя горожанка, перевела злоумышленникам свыше 2 380 000 рублей.
Как рассказали в МВД, девушка познакомилась с мужчиной по имени Александр на сайте знакомств. Он представился руководителем IT-компании с Кипра, который скоро возвращается в Калининград. После общения он предложил петрозаводчанке заработать на онлайн-бирже.
По его рекомендации девушка связалась с «финансовым консультантом», который убедил ее установить несколько приложений, включая валютные обменники и приложение биржи. После первого перевода она видела в приложении якобы растущую прибыль. Ей удалось успешно вывести пробные 20 долларов, что убедило ее в надежности схемы.
Затем она перевела на указанные счета все свои сбережения, а когда деньги закончились, взяла кредит на 920 000 рублей и также перечислила его мошенникам. Все переводы шли на счета физических лиц.
Когда девушка попыталась вывести средства, ей стали выдвигать новые условия: сначала потребовали оплатить «страховку» крупной суммы на счёте, затем заявили об ошибке в переводе и запросили такую же сумму повторно. Позже потребовались деньги за «ручной платеж» и другие вымышленные услуги.
В общей сложности потерпевшая перевела более 2,3 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
