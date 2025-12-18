28-летнюю петрозаводчанку обманули по сложной схеме и лишили 1,2 млн рублей

28-летняя жительница карельской столицы стала жертвой масштабной аферы и лишилась более 1,2 миллиона рублей.

В МВД рассказали детали сложной обманной схемы.

В октябре девушку внезапно добавили в мессенджере в чат с названием организации, где она работала три года назад. От имени бывшей начальницы ей написали об «утечке данных» и прислали фальшивое «постановление». Чтобы решить проблему, горожанке велели связаться со «специальным человеком».

Вечером ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ Игорем Юрьевичем. Он убедил девушку, что её бывшего руководителя подозревают в незаконной деятельности, и теперь все счета и звонки петрозаводчанки находятся под «строгим мониторингом». Через две недели ей позвонили якобы из налоговой службы, подтвердили «подозрительные транзакции» и под предлогом записи на прием выманили у нее код из SMS.

Сразу после этого на почту девушки пришло письмо о «входе в аккаунт Госуслуг». Позвонив по указанному там номеру «техподдержки», она вязалась с лже-сотрудниками Центробанка. Те заявили, что от ее имени преступники оформляют кредиты на финансирование терроризма. Чтобы «решить проблему» и «отменить кредитные заявки», под диктовку аферистов девушка сама оформила кредиты на 850 тысяч рублей, заняла у родных ещё 355 000 рублей и перевела все эти деньги на «безопасные» счета.

Горожанку обманывали больше месяца. Когда в начале декабря «специалисты» внезапно пропали, она после недели сомнений рассказала обо всем родственникам, и они уговорили ее пойти в полицию. Общий ущерб составил 1 205 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

