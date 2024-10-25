28 октября в пяти районах Петрозаводска отключат тепло

Подачу коммунального ресурса ограничат с 10 утра.

Теплоснабжение частично отключат в пяти районах Петрозаводска, сообщили в паблике городской администрации.



По информации Петрозаводской ТЭЦ, на Древлянке, Перевалке, в Центре, а также в районах Рыбка и Железнодорожном частично отключат теплоснабжение. Подачу коммунального ресурса ограничат 28 октября с 10.00. Работы планируют завершить до 16.00.

Временные неудобства вызваны устранением повреждения трубопровода тепловой сети по Лесному проспекту.