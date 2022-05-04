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28 тысяч клиентов воспользовались страховыми ипотечными продуктами Сбера в первом квартале 2022 года

Новости. Общество
14:36, 06 Мая 2022
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

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Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в первом квартале 2022 году заключили 28 тысяч договоров ипотечного страхования.

Из них 16 тысяч оформлено по ипотечному страхованию жизни от СберСтрахования жизни, ещё почти 12 тысяч — по ипотечному страхованию имущества от СберСтрахования.

Клиенты присоединяются к программам страхования недвижимости, а также жизни и здоровья при оформлении ипотеки. Полисы необходимо продлевать ежегодно. Своевременное продление договора страхования жизни позволяет сохранять процентную ставку по кредиту на прежнем уровне, а полис страхования недвижимости обязателен по кредитному договору.

Ипотечное страхование недвижимости предусматривает возмещение ущерба вашей квартире или дому в случае потопа, пожара, стихийных бедствий и других непредвиденных событий. Дочерняя компания Сбера СберСтрахование страхует квартиры, комнаты, апартаменты, жилые и садовые дома, гаражи и машино-места, на которые Сбером выдан ипотечный кредит. Полис ипотечного страхования СберСтрахование жизни обеспечивает защитой жизнь и здоровье клиента.

Стоимость полиса ипотечного страхования жизни зависит от суммы остатка задолженности по ипотечному кредиту, пола и возраста клиента; стоимость полиса страхования недвижимости — от суммы задолженности и типа и возраста объекта.

Клиенты могут продлить договоры страхования не только в отделениях Сбера, но и с помощью онлайн-сервисов — на сайте страховой компании, на сайте DomClick.ru или в СберБанк Онлайн. Онлайн-оформление полиса занимает несколько минут.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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