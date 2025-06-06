28 высокоскоростных поездов соединят Петербург и Москву уже в 2028 году

Скорость новых поездов почти в два раза превышает скорость «Сапсана», а время в пути сократится вдвое.

Об амбициозных планах строительства в России высокоскоростных магистралей (ВСМ) рассказал 2 июля президенту страны вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, до конца 2028 года на маршруте «Москва-Санкт-Петербург» будут эксплуатироваться 28 высокоскоростных электропоездов, а к 2030 их количество будет доведено до 43. Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость в эксплуатации составит до 360 км/ч. Новая магистраль позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Сейчас средняя скорость знаменитого «Сапсана» едва превышает 200 км в час, а время в пути составляет около 4 часов.

Вице-премьер также сообщил, что в 2024 году был завершен организационный этап строительства магистрали, проект полностью структурирован и обеспечен необходимым финансированием. Согласование проектной документации в Главгосэкспертизе завершится 15 сентября.

В IV квартале 2027 года будет запущен тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери длиной 129 км. Подготовка к его строительству уже началась. Здесь будут тестировать не только трассу, но и отечественные высокоскоростные поезда, которые разрабатывают на заводе «Уральские локомотивы».

Как рассказывает официальный ТГ-канал железной дороги «Телеграмма РЖД», проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург — первый из 5 проектов высокоскоростных магистралей, утвержденных президентом. Будут построены магистрали от Москвы до Минска, до Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. До 2045 года протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км. По ним будут курсировать до 300 поездов.

Добавим, что разработка нового скоростного поезда (эксиз выше) для таких магистралей началась в 2024 году. Сейчас она в активной фазе. Исполнителем выступает предприятие «Уральские локомотивы». Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года. Поезд будет иметь 8-вагонную компоновку с возможностью соединения двух поездов, прорабатывается 4 класса обслуживания.