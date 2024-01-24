29 января онлайн-совещание будет посвящено социально-экономическому развитию Пудожского района

На совещании, которое проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков, обсудят итоги развития муниципального образования за прошлый год, а также задачи на перспективу.
В совещании примут участие руководители исполнительных органов республики и представители органов местного самоуправления.
Жители района могут задать свои вопросы к совещанию заранее на официальной странице Главы Карелии в социальной сети «ВКонтакте».
Начало онлайн-совещания 29 января в 10.00.
Трансляция будет доступна по ссылке.
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