29 января онлайн-совещание будет посвящено социально-экономическому развитию Пудожского района

На совещании, которое проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков, обсудят итоги развития муниципального образования за прошлый год, а также задачи на перспективу.

В совещании примут участие руководители исполнительных органов республики и представители органов местного самоуправления.

Жители района могут задать свои вопросы к совещанию заранее на официальной странице Главы Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

Начало онлайн-совещания 29 января в 10.00.

Трансляция будет доступна по ссылке.