29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

В Петрозаводске полицейские раскрыли грабеж — посетитель магазина техники взял товар и сбежал с ним.
Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Инцидент произошел в одном из магазинов электроники. Мужчина на глазах у работников похитил выставочный образец телефона и попытался скрыться. Сотрудники магазина не смогли его задержать.
Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого и место его нахождения. Мужчину задержали, он признался в содеянном и рассказал, что успел продать украденный телефон.
Ущерб от кражи составил 15 999 рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
