3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

В районах Карелии устанавливают елки и украшают улицы к Новому году.
10-метровую елку установили на пл. Кирова в Сортавале. Украсят ель 200 метров гирлянд, 18 светящихся снежинок и порядка 100 цветных шаров—сейчас идет их монтаж.
— Такие работы выполняют специалисты ООО «Энергоас». Именно эта команда уже не первый год создаёт праздничное настроение в городе.По словам ее директора Игоря Щербитова, в течение следующей недели световыми гирляндами будут украшены 30 деревьев на пл. Кирова, Вяйнемяйнена. На такие работы уйдет 3 км провода, - рассказал на своей странице в соцсетях глава Сортавальского округа Сергей Крупин.
Елку установили на центральной площади и в Петрозаводске. Напомним, ее длина - 18 м. Ее украсили световой гирляндой длиной в 1 км и 250 новогодними шарами.
Всего в городе будет 16 новогодних деревьев. Впервые елку поставят в Губернаторском саду. В створе проспекта Ленина на набережной елки в этом году не будет. Дерево установят в ротонде.
А власти Беломорска собирали деньги на новогоднюю ель. Беломорск одержал победу в конкурсе местных инициатив. Общая стоимость проекта составляла 1 378 500 рублей. 139 228 рублей собрали жители.