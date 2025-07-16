30-летний житель Петрозаводска приговорён к 19 годам строгого режима за попытку изнасилования и убийство ребёнка

Преступник напал на девочку в лесополосе города и задушил её руками.

30-летний петрозаводчанин приговорён к 19 годам колонии строгого режима за попытку изнасилования и жестокое убийство девочки-подростка, сообщили в Следственном комитете Карелии.

— 5 июня прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, зная, что потерпевшая не достигла совершеннолетнего возраста и не способна в полной мере защитить себя, попытался изнасиловать её. После этого, желая избежать уголовной ответственности, фигурант убил её путем удушения руками, — рассказали в ведомстве.

Сейчас преступник находится под стражей, свою вину он признал лишь частично. Суд приговорил его к 19 годам тюрьмы с ограничением свободы на 1,5 года.