30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

Тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в прошлом году.

Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен.

В минувший четверг пяти гражданам России отказали во въезде в финскую Лапландию, несмотря на наличие шенгенской визы.

— В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну, — сказал Лахтинен.

По его словам, число российских граждан, въехавших в Финляндию через внешние границы в 2025 году, составило около 13,5 тысячи.

Напомним, Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Ранее трое немецких туристов на снегоступах «из любопытства» пересекли границы Финляндии и России.