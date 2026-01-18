30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

РЕКЛАМА
«Марти Великолепный»: жизнь как пинг-понг, или трагикомедия о спортсмене-авантюристе
16 января, 18:00 Статьи
Обществоведение
Туристический налог в Карелии планируется взимать и с гостевых домов
16 января, 16:42 Статьи
Обществоведение
«Я просто психанула на себя»: как минута слабости принесла славу блогеру из Костомукши
15 января, 16:59 Статьи
Жительница Пудожа перешла по ссылке и лишилась денег

09:28

Карелия снова стала регионом с самым высоким уровнем преступности в России

08:59

Салон красоты горел в Карелии ночью

08:39

В Карелии на онкоучёте состоит более 22 тысяч пациентов

08:21

На набережной Петрозаводска начали готовить снег для «Гипербореи»

08:01

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

07:41

Символом 2026 года по версии Союза охраны птиц России стала чомга

07:21

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня

07:01

Администрация города отказывается брать на баланс дорогу на Муезерской

06:41

Новые правила для авиаперевозчиков вступают в силу в России с 1 марта

00:10

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Новый учебник по географии будет дополнен цифровыми технологиями

22:01

Коммунальщики устранили повреждение на сетях на Кукковке

21:31

Коммунальщики сообщили о завершении сварочных работ на Кукковке

19:16

Пескоразбрасыватель полностью выгорел на дороге в Приладожье

19:01

Юный геймер из Костомукши «подарил» мошенникам 306 тысяч рублей матери

18:32

«Проиграли во всем»: «Динамо-Карелия» вновь уступило соперникам по МХЛ

17:46

Лишь местами до -9°С: совсем не крещенский прогноз на 19 января

17:01

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: в Карелии посчитают зимующих уток

16:32

15 дорогостоящих операций будут доступны россиянам по ОМС

15:27

Коммунальщики меняют поврежденный участок трубы на Кукковке

14:31

Системе охлаждения мобильного катка на площади Кирова в Петрозаводске потребовался ремонт

14:16

Уголовное дело возбудили после истории с подвозом школьника в деревне Виданы

13:46

Двухэтажный дом полностью сгорел в Муезерском районе

13:01

Ситуацию с теплоснабжением на Кукковке держат на контроле городские власти

12:20

Без тепла на Кукковке остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища

11:48

Жители десятков домов на Кукковке остались без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

11:15

30 россиянам отказали во въезде в Финляндию в 2025 году

10:46

Международный день снега сегодня отметят на трассе «Фонтаны»

10:02

Оценку за поведение могут ввести во всех российских школах с 1 сентября 2026 года

09:46

Жители Карелии стали жертвами мошенников в первые дни наступившего года

09:11

Карельская спортсменка вошла в пятёрку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону

08:31

Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

08:01

Жителей Карелии приглашают на арктический снежный фестиваль «Тропами Метсолы»

00:11
18 января, 10:46 Политика
Тридцати россиянам отказали во въезде в Финляндию в прошлом году.

фото: © KainuunRaja / Twitter

Тридцати гражданам России отказали во въезде в Финляндию в 2025 году, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен.
В минувший четверг пяти гражданам России отказали во въезде в финскую Лапландию, несмотря на наличие шенгенской визы. 

— В 2025 году 30 российским гражданам было отказано во въезде в страну, — сказал Лахтинен.

По его словам, число российских граждан, въехавших в Финляндию через внешние границы в 2025 году, составило около 13,5 тысячи.

Напомним, Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе.

Ранее трое немецких туристов на снегоступах «из любопытства» пересекли границы Финляндии и России.

