30 тонн с 1 гектара: в Карелии идет сбор кукурузы

В Олонецком районе четвертый год подряд выращивают кукурузу для кормления коров.
Сейчас в поле работают команды агрономов, механизаторов и водителей, рассказали в совхозе «Ильинский». Показатели хорошие: 30 тонн с 1 гектара.
— В кукурузе немало полезных веществ и микроэлементов, необходимых бурёнкам. Она даёт легкоусваиваемую клетчатку и сахар. Качественный силос — это основа рациона молочного стада на весь предстоящий год. Он способствует высокой продуктивности животных и их крепкому здоровью, — пояснили на предприятии.
Напомним, поначалу было много скептиков — что не вырастет кукуруза, не приживётся. Практика показала обратное: из года в год урожай стабильно хороший. Сейчас кукурузой засеяно 200 гектаров земли предприятия.