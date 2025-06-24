30 участников программы «Герои Карелии» приступят к обучению в сентябре

Еще 15 бойцов СВО из нашей республики начнут учебу после завершения службы.

Старт программе и отбору на участие в ней в марте 2025 года дал глава Карелии Артур Парфенчиков.

15 июля в Петрозаводске состоялось заседание Общественного совета республики по вопросам реализации региональной программы «Герои Карелии». Мероприятие прошло под руководством зампредседателя совета — заместителя премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Ларисы Подсадник.

Главным вопросом в повестке заседания стало утверждение перечня участников региональной программы «Герои Карелии». Отбор на очную форму обучения прошли 30 военнослужащих — ветеранов С. О. Образовательный процесс для них стартует в сентябре на базе Карельского филиала РАНХиГС. Ещё 15 бойцов из нашей республики приступят к обучению после завершения службы.

— Мы формируем резерв из тех, кто уже подал документы, но находится в зоне СВО и не сможет приступить к обучению с сентября. Они обязательно будут включены в наши образовательные модули после завершения службы, — подчеркнула Лариса Подсадник.

По словам вице-премьера, специалистами разработана разнообразная и интересная программа для участников специальной военной операции. Профессиональная подготовка рассчитана на тех, кто сможет прийти на службу в органы власти — на региональный и муниципальный уровни, стать руководителями учреждений, предприятий, работниками общественных организаций.

— Базовые знания будут давать в Академии государственной службы. Учреждение подбирает преподавателей, формирует программу. В ней экономика, политика, коммуникации — абсолютно все стороны, необходимые для подготовки человека к работе в системе управления. Но будут и очень интересные модули в организациях культуры, спорта, в Доме дружбы народов Карелии. Разнообразие подходов сделает программу насыщенной и содержательной, — поделилась Лариса Подсадник. — Будет и «внеурочная» активность, куда участники смогут приходить вместе со своими семьями. Это хороший командообразующий элемент, который позволит ребятам понять свою значимость, повысить умение работать в команде, поддерживать друг друга.

Напомним, что кадровая региональная программа «Герои Карелии» стартовала в республике в марте 2025 года, объявленного Президентом РФ Годом защитника Отечества. Она стала логичным продолжением президентского проекта «Время героев» и её прямым аналогом в республике. Со старта отбора заявки на участие в программе подали свыше 200 человек. Тестирование прошли 107 участников отбора, собеседование — 105 человек.

Запуская программу, глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что такая мера поддержки для ветеранов СВО — «возможность не просто вернуться к мирной жизни, но и найти в ней своё место, стать примером для подрастающего поколения, принести пользу землякам и родной Карелии».

Отметим, что в ходе заседания также утвердили состав Общественного совета республики по вопросам реализации программы «Герои Карелии», обновленный состав экспертной группы, а также перечень наставников.