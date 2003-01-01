31 декабря в этом году будет выходным днем

Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодние праздники .

В 2025 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

31 декабря станет выходным днем благодаря переносу выходного с 5 января, который в 2025 году совпал с праздничными днями. Такое решение было принято правительством еще в прошлом году.

Нилов пояснил, что с 1 по 8 января являются нерабочими днями по Трудовому кодексу, а 9 января было перенесено для создания непрерывного отдыха. Таким образом, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

