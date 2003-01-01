31 декабря в России могут сделать постоянным выходным днём

В Госдуме предложили перенести выходной с 8 января на последний день года.
Последний день года в России следует сделать нерабочим на постоянной основе — с такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
— Задача — сделать так, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Предлагаю, чтобы не нарушать баланс выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим, перенести [праздничный день на 31 декабря]. И тогда бы, в соответствии с трудовым законодательством, с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочими днями, — отметил он.
По словам парламентария, в таком случае не нужно было бы ждать, когда правительство перенесёт один из выходных дней на 31 декабря.
Напомним, в этом году 31 декабря россияне будут отдыхать, как и в следующем.
Таким образом, в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.