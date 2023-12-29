310 классов закрыли на карантин в Карелии из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Полностью закрыты три школы в Петрозаводске.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, к 1 января в республике зарегистрировано 263 случая заболевания COVID-19 и 8 211 случаев ОРВИ и гриппа.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 42,1%, в основном болеют люди 15 лет и старше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4 376 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости выше эпидпорога на 28,2%.

Из-за повышенной заболеваемости на карантин закрыты 310 классов в 33 школах. Полностью закрыты три СОШ в Петрозаводске.