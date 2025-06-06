317 погибли, один выжил во время авиакатастрофы в Индии

Погибли почти все пассажиры самолета, а также около 75 человек на земле.

Количество погибших в результате крушения самолета на западе Индии превысило 310 человек. The New Indian Express со ссылкой на данные полиции пишет, что в результате авиакатастрофы погибли 317 человек.

Отмечается, что около 75 человек погибли на земле, где упал лайнер. Также погибли почти все находившиеся на борту самолета. Один из пассажиров выжил в авиакатастрофе — им оказался 40-летний гражданин Великобритании.

На борту самолета, который летел в Лондон, находились 242 пассажира, в том числе два пилота и 10 бортпроводников. Boeing 787 Dreamliner упал на здание общежития для врачей. По данным телеканала NDTV, причиной крушения рейса Air India могло стать столкновение с птицами.

Напомним, 12 июня в Индии потерпел крушение Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Это первая катастрофа Boeing 787-8 Dreamliner за 13 лет эксплуатации данной модели. Разбившийся лайнер компания Air India использовала с января 2014 года.