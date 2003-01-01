32-летний рецидивист из Петрозаводска украл тушенку

Мужчина признал вину, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
32-летний ранее судимый житель Петрозаводска похитил из сетевого магазина в микрорайоне Октябрьский банки тушенки на сумму более 3100 рублей. Мужчина признал вину в совершении кражи.
По информации МВД Карелии, подозреваемый спрятал товары в сумку и пронес мимо кассовой зоны. Фигурант ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
