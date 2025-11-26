33-летнего рабочего насмерть завалило грунтом в Лахденпохье

Трагедия произошла сегодня, 27 ноября, в Лахденпохье на месте строительства культурно-досугового центра.
Сегодня, 27 ноября, около 16:30 на строительной площадке культурно-досугового центра в городе Лахденпохья при проведении земляных работ на мужчину обрушился грунт. От полученных повреждений работник скончался. Эту информацию сообщает прокуратура Карелии. Как добавили «Столице на Онего» в ведомстве, погиб мужчина 33 лет, житель города Лахденпохья.
По нашим данным, погибший работал в ИП Мельник, который выполнял на объекте работы в качестве субподрядчика. Генеральным подрядчиком выступает компания «Автора СК».
На месте происшествия работает и. о. прокурора Лахденпохского района Албек Айтенов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Строительство культурно-досугового центра Лахденпохьи началось минувшим летом в центре города. Подрядчик строит центр, в котором разместятся зрительный зал на 260 человек, музыкальная и хореографическая студии, современная библиотека, творческие мастерские и студии. В планах благоустройство прилегающей территории. Срок сдачи объекта — конец 2026 года.