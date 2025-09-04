345 маскировочных сетей сплели волонтеры из двух поселков Лахденпохского района

В рамках движения «Сети Победы» активисты поселков Хийтола и Куликово объединились, чтобы помочь землякам на СВО.

Производство изделий, которые необходимы фронту, в Хийтольском поселении развернули на базе культурно-досугового центра. С мая 2022 года неравнодушные жители Хийтола и соседнего поселка Куликово участвуют в движении «Сети Победы». За это время изготовили 345 маскировочных сетей разных размеров.«Патриотическая работа всегда была одним из ключевых направлений деятельности нашего культурно-досугового центра. Когда началась специальная военная операция, коллектив очень хотел помочь нашим военнослужащим. Куратором проекта стала волонтер Алена Фетюлина. Нам привезли чертеж станка, его изготовил один из местных жителей. Сначала к плетению сетей присоединились наши сотрудники и участницы творческого коллектива „Хийтоляночки“. А затем активно начали подключаться и другие жители нашего поселка. В итоге одного станка стало мало, установили второй», — рассказала директор Хийтольского культурно-досугового центра Наталия Таянчина.

Сначала хийтольские волонтеры брали уроки у других активистов: в частности, мастер-класс для них провели мастерицы из поселка Хелюля. Теперь уже сами участницы движения из Хийтола делятся опытом, в том числе проводили занятия для волонтеров из Кузнечного и Эстерло.

Кроме маскировочных сетей, сегодня в Хийтола делают противодроновые одеяла — их сшили уже сотню штук, льют блиндажные свечи, режут кровоостанавливающие жгуты. В соседнем Куликово, где эту работу организовал Совет ветеранов, помимо сетей изготавливают нашлемники и балаклавы. А одна из активисток, Виктория Шарыкина, делает для бойцов продукты быстрого приготовления.

Организаторы поблагодарили куратора Алену Фетюлину, которая с самого первого дня помогает и материалами, и мешками для хранения и транспортировки. Большую поддержку оказывает глава Хийтольского сельского поселения Людмила Глытенко, а также многие неравнодушные жители. Люди приносят средства гигиены, связанные своими руками носки и перчатки. Из них волонтеры формируют подарки бойцам, вкладывают письма со словами поддержки землякам, иконки. Всё это вместе с гуманитарным грузом отправляется в части, где служат жители Карелии.

Работа по изготовлению того, что нужно фронту, в культурно-досуговом центре идет ежедневно.«Для нас всегда огромная радость получать обратную связь, когда бойцы благодарят за поддержку жителей поселения. Ребята пишут: „Ваш труд спасает жизни“, и это самая главная награда», — пояснила директор КДЦ Наталия Таянчина.Она добавила, что присоединиться к движению «Сети Победы» могут все желающие: двери культурно-досугового центра открыты для каждого, кто хочет помочь.