35 человек утонули в Карелии с начала этого года

Статистику происшествий на воде дали в МЧС Карелии. В ведомстве напомнили о правилах безопасности.
С начала этого года на водоемах Карелии произошло 36 происшествий на воде, в которых 35 человек погибли, 21 пострадал. Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС республики.
В ведомстве напомнили жителям республики об основных правилах выхода на водоемы.
- сообщи близким о месте промысла и времени возвращения;
- в лодке находись в спасательном жилете;
- откажись от рыбалки в непогоду и тёмное время суток;
- убедись в исправности маломерного судна;
- не заходи в воду в незнакомых местах.
Добавим, что в прошлом году в Карелии произошло 50 происшествий на воде, в которых погибли 43 человека и пострадали 25.
Напомним, тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря.