35 детей-сирот получили сертификаты на приобретение квартир в Карелии

Уже четвертый год жилищную проблему детей-сирот решают с помощью денежных сертификатов.
Республиканский закон о сертификатах для детей-сирот, которые состоят в списке на получение жилья, действует в Карелии с 2022 года. Он дает возможность человеку при поддержке государства самому выбирать жилье, напомнили в Заксобрании.
— Размер выплаты — это стоимость 18 кв. метров по среднерыночной цене в Карелии. Если в начале программы, в I квартале 2022 года, он составлял 1 млн 113 тыс. рублей, то сейчас это 1 млн 888 тыс. рублей. Для Арктической зоны сумма больше — 2 млн 660 тысяч рублей. Сертификат действует в течение одного года, — говорится в сообщении.
Дополнительно можно получить материальную помощь в 500 тысяч рублей для оплаты части первоначального взноса по ипотеке, но не более 50% суммы первого взноса.
С начала этого года сертификат получили 35 детей-сирот, из них 26 уже приобрели квартиры. Как ранее рассказали в Минсоцразвития Карелии, всего в 2025 году жилыми помещениями планируется обеспечить 115 детей-сирот.