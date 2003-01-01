36 человек покусали клещи за неделю в Карелии  

Роспотребнадзор Карелии рассказал о ситуация с пострадавшими от укусов клещей на минувшей неделе.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 36 человек, из них 8 детей. По данным на 7 сентября, с начала сезона по поводу присасывания клещей обратились уже 3808 человек, из них детей — 701 чел. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики.

С начала эпидсезона по республике зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 2 детей, 20 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 7 у детей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали о начале второго сезона активности клещей.