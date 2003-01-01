36-летний байкер погиб при столкновении с автомобилем в Петрозаводске

Смертельное ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Сегодня, 7 октября, в 17:22 в районе дома № 19 по Карельскому проспекту в Петрозаводске произошло смертельное ДТП, сообщили в МВД республики.
22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» при повороте налево столкнулся с мотоциклом «Yamaha». В результате аварии 36-летний байкер погиб на месте.
— В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят работу по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, — рассказали в ведомстве.
