36 уголовных дел возбудили карельские таможенники за 11 месяцев 2024 года

C начала 2024 года назначено наказаний на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Наибольшее количество уголовных дел в 2024 году возбуждено Карельской таможней по фактам незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в составе организованной преступной группы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма незаконно переведенных на счета нерезидентов денежных средств составила 139 миллионов рублей, по всем фактам возбуждено 16 уголовных дел в отношении граждан России и иностранцев.

Также должностными лицами Карельской таможни по результатам проведённых проверочных мероприятий принимались решения о возбуждении уголовных дел по фактам контрабанды наркотических средств.

В январе – ноябре 2024 года Карельской таможней возбуждено 599 дел об административных правонарушениях. Из них 38 % за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, а 15 % за заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

С начала 2024 года назначено административных наказаний на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, уточнили в Карельской таможне.