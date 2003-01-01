37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

В Петрозаводске 37-летняя женщина стала жертвой масштабного мошенничества и лишилась 6 538 000 рублей.

Преступники в течение месяца систематически выманивали у жительницы карельской столицы деньги, действовали по отработанной схеме. Ее детали раскрыли в МВД Карелии.

Все началось в конце сентября, когда женщине написал незнакомец, представившийся сотрудником некой организации. Он предупредил, что горожанку ждет разговор о недавнем инциденте. Вскоре с молодой женщиной связался человек, который назвался «прикомандированным сотрудником ФСБ». Он рассказал об утечке данных и попытках перевода денег с ее счетов преступнику.

Мошенники создали атмосферу тотальной слежки. Женщину, убедили что ее телефон прослушивают.

— Телефон действительно время от времени включался и выключался, появлялись незнакомые номера в контактах, слышались щелчки. К тому же, заявительнице пояснили, что нужно отписываться о своём состоянии каждые три часа, затем срок сократился — каждый час женщина писала неизвестным, что у неё всё нормально.

Под давлением лже-правоохранителей петрозаводчанка обналичила все свои сбережения, обменяла валюту, хранившуюся дома. Когда деньги закончились, по указке фальшивых силовиков женщина взяла крупные суммы в долг у родственников и коллег под предлогом срочной операции.

— Неизвестные убеждали её в том, что преступника уже скоро задержат, её помощь необходима. Однако в реальности оказалось, что женщину несколько недель обманывали мошенники и выманивали денежные средства.

Вскоре женщина поняла, что стала жертвой обмана. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

