37 женщин открыли собственный бизнес при поддержке службы занятости Карелии

Всего за время работы женских клубов трудоустроились 166 жительниц республики.
В Карелии 37 участниц женских клубов при службе занятости начали предпринимательскую деятельность при поддержке государства. По данным Управления труда и занятости республики, женщины открыли бизнес в сфере юридических услуг, парикмахерских и салонов красоты, гостевого бизнеса, художественных салонов и производства трикотажных изделий.
Всего в результате работы женских клубов трудоустроилась каждая пятая участница - 166 женщин получили работу. Восемь человек прошли профессиональное переобучение по специальностям парикмахер, повар и специалист гостиничного бизнеса.
В Олонецком районе за 2025 год состоялось 6 заседаний женского клуба «ВСЕленнаЯ», посвященных финансовой грамотности и мерам социальной поддержки. В мероприятиях участвовали около 80 женщин, из них 14 трудоустроились со средней зарплатой до 38 тысяч рублей, 5 открыли собственное дело.
Для поддержки женского предпринимательства в Карелии по инициативе главы республики Артура Парфенчикова увеличены меры поддержки. Безработные женщины с детьми могут получить до 250 тысяч рублей для открытия бизнеса, а при успешной защите проекта - грант от 100 до 400 тысяч рублей. Максимальные суммы предназначены для ветеранов СВО и их семей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с начала года служба занятости Карелии трудоустроила 585 женщин с несовершеннолетними детьми.