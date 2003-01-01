В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

38-летний житель посёлка Пиндуши ушёл в лес и не вернулся.

В Медвежьегорском районе разыскивают 38-летнего жителя посёлка Пиндуши Антона Филинцева, который в течение суток не выходил на связь. Об этом сообщили в группе карельского отделения поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт». 12 октября мужчина ушёл в лес и не вернулся домой.

— Приметы: рост — 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зелёные, — отметили в организации.

По информации координаторов, в день исчезновения селянин был одет в жёлто-зелёную куртку, синие штаны и красные кроссовки.

Любую актуальную информацию о возможном месте пребывания пропавшего необходимо сообщить по телефонам: +7-800-700-54-52 и 112.

Ранее возле озера Путкозера Медвежьегорского района пропал 57-летний Валерий Лазарев. 7 октября мужчина отправился на рыбалку, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.