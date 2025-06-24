4-километровую флажковую ленту повесят в Петрозаводске ко Дню города и республики

В Петрозаводске началась подготовка ко Дню города и республики. Об этом на своей странице в соцсети сообщила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Об оформлении города к празднику Инне Колыхматовой отчиталась начальник Управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

В Петрозаводске уже установили декоративные конструкции и флаговые группы на площади Ленина, площади Кирова, площади Гагарина, вдоль проспектов Ленина и Карла Маркса, а также на Онежской набережной.

Специалисты приступили к установке в городе дополнительных флагов и 4-километровой флажковой ленты.

Также началась установка сцен на площади Кирова у музыкального театра и в створе проспекта Ленина у Онежской набережной.

Об установке сцены у набережной рассказал руководитель Городского дома культуры Владимир Прикуль. Он отметил, что к сцене уже подвезли звуковое оборудование, а 26 июня здесь установят декорацию в виде огромной шестерни. Владимир Прикуль добавил, что на велодорожке рядом со сценой разместили новые торговые павильоны для проведения гастрономического фестиваля.

Все технические монтажные работы планируют завершить к 27 июня до 12:00. После установки сцены начнутся репетиции.

Ранее власти анонсировали программу Дня города и республики.