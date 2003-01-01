4 сентября у одиннадцатиклассников начнется пересдача выпускных экзаменов

Дополнительный период сдачи ГИА начнется у одиннадцатиклассников 4 сентября.
Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА в основной период и не получили аттестат по окончании школы.
В Карелии на пересдачу зарегистрировались 24 выпускника. Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня.
— Экзамен по русскому языку пройдет 4 сентября для 6 выпускников. Математика базового уровня состоится 8 сентября, в экзамене примут участие 23 выпускника. Расписанием также предусмотрен резервный день — 23 сентября, — рассказали в Минобразования Карелии.
Для этого будет задействован 1 пункт проведения экзаменов, 15 работников — организаторов, технических специалистов, руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии. Ранее начался дополнительный период сдачи ГИА для девятиклассников.