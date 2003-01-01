Реклама на сайте
«Первый на Олимпе»: драматическое кино о пепле войны и пламени спортивных побед
13 октября, 15:05 Статьи
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
На Солнце зафиксировали мощную вспышку

10:15

Жительница Кемского района обвиняется в краже денег с карты знакомой

09:55

40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

09:35

«Совсем мальчик»: в Карелии прощаются с погибшим на СВО Артуром Сёминым

09:25

Аренда домов в Карелии упала в цене вдвое за год

09:00

В Петрозаводске парк на Птицефабрике благоустроят за 7,3 млн рублей

08:40

Фасад Музыкального театра Карелии отремонтируют на федеральные средства

08:20

Оригинальные коллекции карельских дизайнеров представят на показе в Петрозаводске

08:00

В Карелии составляют портрет молодежи республики

07:40

Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

07:20

В Петрозаводске запретят остановку около троллейбусного депо

07:00

В Петрозаводске завершено строительство торгового центра «Сампо»

06:40

Названа дата продаж «Нивы Трэвел» с новым двигателем

00:10

Михаэль Шумахер смог расписаться на гоночном шлеме

22:30

Более 60 процентов молодых россиян относятся к Финляндии положительно

21:30

Фотограф Игорь Подгорный снял новый фильм о природе Карелии

20:00

Натуральный квас пропадает с рынка безалкогольных сладких напитков в России

19:00

Новый автобусный маршрут из Университетского городка в Петрозаводске запустят 15 октября

18:25

На «Госуслугах» появилась новая функция для защиты от мошенников

18:00

Еще один российский регион планирует ограничить продажу алкоголя

17:40

Травма головы и перелом челюсти: новые подробности избиения мужчины 15-летней школьницей в Петрозаводске

17:30

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 15 октября

17:00

Почти 500 семей получили помощь из бюджета на детей

16:35

Обезображенный труп мужчины нашли прохожие в Петрозаводске

16:25

Девятерых человек эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

16:20

250 спортсменов съехались в Петрозаводск на межрегиональный турнир по тхэквондо

16:05

В Петрозаводске показали обновленный сквер около Карельской филармонии

15:55

Служить в полиции Карелии теперь можно со средним образованием

15:45

Родителям в России могут разрешить посещать школьные собрания онлайн

15:30

Карельское предприятие выплатит работнику компенсацию за травму на производстве

15:15

Построенную подрядчиком временную лестницу возле Лобановского моста решено оставить

14:55

Повышение утильсбора для иномарок могут отстрочить

14:35

Транспортный налог для владельцев мощных катеров и гидроциклов в Карелии снизят на 70%

14:25

В Петрозаводске состоялся день открытых дверей в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»

14:20

В Госдуме рассматривают инициативу о запрете продажи газировки несовершеннолетним

14:15

Билайн расширил зону роуминга до 218 направлений, добавив Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова и Американское Самоа

14:08

МЧС Карелии призвало автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю

14:00

Верховный суд Карелии оставил экс-главу Минприроды в СИЗО

13:50

В Карелии уничтожили 56,9 кг продуктов из кафе и столовых

13:40

В Карелии разработали минеральный порошок для дорожного строительства

13:30

«Не смог устоять перед соблазном»: житель Питкяранты похитил понравившийся телефон знакомой

13:20

Кассационный суд встал на сторону перевозчиков в споре с мэрией Петрозаводска

13:00

Мошенники обманули двух пенсионерок из Петрозаводска и украли у них более полутора миллионов рублей

12:45

В Петрозаводске 13-летний подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте

12:25

В Карелии начался сезон «печных» пожаров

12:10

В Петрозаводске 22-летний водитель пострадал в ДТП на улице Пушкинской в Петрозаводске

11:55

Обломки самолёта времён Советско-финляндской войны обнаружили в Карелии

11:45

Водитель Honda пострадал в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

11:35

В Карелии открылся новый отель для автопутешественников

11:30

Заболеваемость ОРВИ упала в Карелии

11:15

Студентка ПетрГУ получила грант на обучение в Китае

11:00

В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3 и №6 после открытия Лобановского моста

10:45

В полиции раскрыли подробности «обстрела» автобуса в Петрозаводске

10:30

Пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников

10:00

Началось строительство новой амбулатории в Кончезеро

09:45

Правительство одобрило законопроект о привлечении резервистов к службе в мирное время

09:34

МВД предупредило о новом виде мошенничества с покупкой автомобилей из-за рубежа

09:30

В Карелии зафиксировано два новых случая клещевого энцефалита

09:00

Старинные артефакты нашли при строительстве моста в Карелии

08:45

Сотрудники УФСИН спасли заблудившегося в карельском лесу грибника

08:30

Обмелевшее озеро в Карелии обнажило баржи, столетие пролежавшие на дне

08:20

Восемь пешеходов погибли в ДТП на дорогах Карелии с начала года

08:00

В Петрозаводске прощаются с погибшим от ранения на СВО пенсионером МВД

07:40

Подписан мирный договор о прекращении войны в секторе Газа

07:20

Автомобили из других регионов разбились в Приладожье Карелии

07:00

Облачный вихрь принесет в Карелию снег

06:40

Группа «Агата Кристи» может воссоединиться

00:10
40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу
Сегодня 09:35 Экономика
Дмитрий Данильев опубликовал пост на своей странице с экономически просчитанным планом по преодолению демографического кризиса в Карелии.

фото: © Дмитрий Данильев / VK

Его инициатива основана на успешном опыте советской антиалкогольной кампании 1980-х годов и современных практиках Вологодской области.

Согласно данным государственной статистики население Карелии за последние десять лет сократилось на 113,5 тысяч человек. На 272 тысячи начиная с 1990 года. А до того, население нашей республики целое столетие непрерывно росло.

«Споры об алкоголе не покидают наш регион все последние десятилетия. Они становились предметом политических столкновений в стенах столичного и регионального парламентов. Начиная с вопроса об удаленности „Ленторгов“ от городских школ, заканчивая минимальной площадью торгового зала в питейных заведениях, расположенных в наших многоквартирных домах. Однако вытеснив некоторых торговцев смертью, мы так и не смогли переломить ход этой необъявленной войны. Потеря 113,5 тысяч человек за 10 лет — это приговор нашей региональной политике. Но у нас есть инструменты для изменения сложившейся ситуации», — заявил Данильев.

Ключевая цель — достижение 50% от показателей кампании 1985–1987 годов: снижение потребление алкоголя на 17-18% (в советский период удалось достигнуть снижения на 35%). Расчеты показывают, что за десять лет это принесет кумулятивный эффект:

Спасенные от преждевременной смерти жизни: 6 240 человек;
Дополнительные новорожденные: 4 120 детей;
Сокращение миграционной убыли: 29 000 человек.

Суммарный экономический эффект превысит 21 млрд рублей чистого дохода для местных бюджетов, учитывая:

  1. Рост НДФЛ и налогов на прибыль;
  2. Экономию на расходах здравоохранения, социальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов;
  3. Перераспределение расходов семей на алкоголь в пользу местных товаров и услуг.

«Основные потери от недополучения акцизов понесет федеральный бюджет и алкогольные заводы, с учетом богатого ассортимента, большая часть из которых расположена за пределами региона, тогда как республика получит прямую выгоду», — подчеркивает Данильев.

Традиционный расчет бюджетных убытков от снижения пьянства, основанный на потере акцизов, налога на прибыль и НДФЛ от занятых в алкогольной индустрии, является методологически неверным. Он учитывает лишь прямые потери, игнорируя комплексные положительные эффекты для экономики. Это узкий фискальный взгляд, который рассматривает гражданина как потребителя алкоголя. Он не учитывает, что этот же гражданин является работником, налогоплательщиком, носителем человеческого капитала и отцом/матерью существующей или будущей семьи, считает Данильев.

Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

