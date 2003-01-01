40 000 жизней и 21 млрд рублей: Данильев предлагает план спасения региона через антиалкогольную реформу

Дмитрий Данильев опубликовал пост на своей странице с экономически просчитанным планом по преодолению демографического кризиса в Карелии.

Его инициатива основана на успешном опыте советской антиалкогольной кампании 1980-х годов и современных практиках Вологодской области.

Согласно данным государственной статистики население Карелии за последние десять лет сократилось на 113,5 тысяч человек. На 272 тысячи начиная с 1990 года. А до того, население нашей республики целое столетие непрерывно росло.

«Споры об алкоголе не покидают наш регион все последние десятилетия. Они становились предметом политических столкновений в стенах столичного и регионального парламентов. Начиная с вопроса об удаленности „Ленторгов“ от городских школ, заканчивая минимальной площадью торгового зала в питейных заведениях, расположенных в наших многоквартирных домах. Однако вытеснив некоторых торговцев смертью, мы так и не смогли переломить ход этой необъявленной войны. Потеря 113,5 тысяч человек за 10 лет — это приговор нашей региональной политике. Но у нас есть инструменты для изменения сложившейся ситуации», — заявил Данильев.

Ключевая цель — достижение 50% от показателей кампании 1985–1987 годов: снижение потребление алкоголя на 17-18% (в советский период удалось достигнуть снижения на 35%). Расчеты показывают, что за десять лет это принесет кумулятивный эффект:

Спасенные от преждевременной смерти жизни: 6 240 человек;

Дополнительные новорожденные: 4 120 детей;

Сокращение миграционной убыли: 29 000 человек.

Суммарный экономический эффект превысит 21 млрд рублей чистого дохода для местных бюджетов, учитывая:

Рост НДФЛ и налогов на прибыль; Экономию на расходах здравоохранения, социальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов; Перераспределение расходов семей на алкоголь в пользу местных товаров и услуг.

«Основные потери от недополучения акцизов понесет федеральный бюджет и алкогольные заводы, с учетом богатого ассортимента, большая часть из которых расположена за пределами региона, тогда как республика получит прямую выгоду», — подчеркивает Данильев.

Традиционный расчет бюджетных убытков от снижения пьянства, основанный на потере акцизов, налога на прибыль и НДФЛ от занятых в алкогольной индустрии, является методологически неверным. Он учитывает лишь прямые потери, игнорируя комплексные положительные эффекты для экономики. Это узкий фискальный взгляд, который рассматривает гражданина как потребителя алкоголя. Он не учитывает, что этот же гражданин является работником, налогоплательщиком, носителем человеческого капитала и отцом/матерью существующей или будущей семьи, считает Данильев.