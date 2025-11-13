40-летняя женщина пропала в Петрозаводске

Поисковикам нужна помощь добровольцев в поисках пропавшей горожанки.
В Петрозаводске продолжаются поиски 40-летней Натальи Барской, которая пропала 3 ноября.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку. Наталья ростом 166 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.
Поисковики просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, срочно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
