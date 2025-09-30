40 мешков мусора собрали с берегов озера Лососинного участники акции «Вода России»

Акция по уборке водных берегов от бытового мусора и древесного хлама стала частью национального проекта «Экологическое благополучие».
26 сентября Минприроды Карелии организовало субботник акции «Вода России» на территории «Побережье озера Лососинного». К уборке мусора с берегов озера присоединились более 30 человек — сотрудники министерств, подведомственных учреждений и волонтеры. За час активной работы участники акции собрали 40 мешков бытового мусора.
Акция на берегах озера Лососинного стала уже 58 субботником «Воды России» в республике. К уборкам водных берегов в Карелии в этом году уже присоединились более тысячи человек, расчистив более 50 км береговых полос и собрав более 400 кубометров мусора.
Как отмечают в Минприроды Карелии, «водные субботники» продолжаются в округах и районах республики. Для того чтобы узнать, где и когда пройдет ближайшая для вас уборка, вы можете, обратиться в свою администрацию.
