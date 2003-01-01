40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

Всего туристический поток в 2024 году в Сортавальский округ составил более 1 млн человек.

По данным одного из крупнейших российских операторов сотовой связи, Сортавальский округ в 2024 году посетили 38 380 иностранных туристов как в составе экскурсионных групп, так и индивидуально. Такие данные приводит местная администрация.

Больше всего в город Сортавала приезжают белорусы: за прошлый год карельский округ посетили 29 тысяч гостей. На втором месте, несмотря на сложности с пересечением, финны — 1 273 человека, на третьем турки — 732 человека.

Согласно полученной аналитике, в столице Приладожья также побывали 313 человек из Франции, из Германии — 327 человек, из США — 122 человека, из Таиланда — 155 человек, из Великобритании — 62 человек, жители островных государств (Филиппины и Содружества Багамских остров) — 8 человек. По статистике, среди гостей округа больше всего женщин от 25 до 44 лет.

— Несмотря на санкции, к нам продолжают приезжать иностранцы. Мы видим, что поток прибывающих к нам организованных групп и частных лиц только растет. Мы не успеваем за темпами роста турпотока наращивать номерной фонд. В этом году вводим в эксплуатацию 5 гостиниц, — сообщил глава округа Сергей Крупин.

Траты туристов в Сортавале превысили за год 8 млрд рублей.