40 водителей отстранили от управления в Петрозаводске

Десятки водителей попались с нарушениями за длинные праздничные каникулы.

За праздничные дни сотрудники ГАИ Петрозаводска отстранили от управления транспортными средствами 40 водителей. Из них 28 человек ездили пьяными, а еще 12 не имели права управления вовсе.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили эвакуированы на штрафстоянку. Несколько водителей в состоянии опьянения стали участниками дорожно-транспортных происшествий.

Госавтоинспекция напомнила об ответственности. Управление в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования грозит штрафом в 45 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение может привести к уголовной ответственности и лишению свободы до двух лет.

Вождение без права управления наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

