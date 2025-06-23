400-балльница по ЕГЭ рассказала, как правильно готовиться к экзамену

Выпускница дала практические советы тем, кто приступает к подготовке к ЕГЭ.

Набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Новости».

Девушка начала подготовку летом после десятого класса. Проходила бесплатные и платные онлайн-курсы.

— Очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену, — рассказала Надежда Яшмолкина.

Девушка посоветовала выпускникам не пропускать школьные занятия и дополнительные факультативы, так как они позволяет не тратить время дома. Она также отметила, что при подготовке к ЕГЭ очень важно отдыхать.

— Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаванием, это мое хобби. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько нужно успеть сделать, — добавила выпускница.

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