Дмитриев заявил в суде о невиновности

Лидер карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев произнес в городском суде Петрозаводска последнее слово перед вынесением приговора.

"Я счказал, что я невиновен", - сообщил Юрий Дмитриев журналистам после заседания суд.

Он сказал, что суд на 3 апреля ориентировочно назначил дату оглашения приговора.

"Объективно разобраться в этом деле, проанализировать все доказательства – это большая работа. Поэтому вполне возможно, что 3 числа суд будет не готов огласить. Я вполне это допускаю", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.