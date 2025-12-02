41-летний водитель травмирован в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

В центре карельской столицы произошло ДТП, в котором пострадал человек.
Во вторник, 2 декабря, в Петрозаводске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал водитель одной из них.
Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, столкновение произошло около 8 утра на улице Гоголя в районе дома № 6. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Mitsubishi не учел безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Chevrolet.
В результате аварии 41-летний водитель Chevrolet получил телесные повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
