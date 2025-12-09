41-летняя автоледи попала в больницу после столкновения двух иномарок в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина в столице Карелии столкнулись два легковых автомобиля.
8 декабря в 17:10 в районе дома № 38 по проспекту Ленина в Петрозаводске произошло столкновение двух иномарок, сообщили в ГАИ по городу.
— 48-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Mazda, — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина, находившаяся за рулём Mazda. После случившегося автоледи обратилась в Республиканскую больницу скорой помощи, где её осмотрели медики.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что при столкновении микроавтобуса Fiat Ducato и большегруза ISUZU на трассе в Лоухском районе погиб 24-летний житель Челябинска, а двое петербуржцев получили травмы.