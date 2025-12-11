42-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

В Медвежьегорске простятся с земляком, погибшим в зоне спецоперации.
15 декабря с 10:00 до 11:30 в Медвежьегорском центре культуры и досуга будет проходить церемония прощания с военнослужащим Сергеем Анатольевичем Кипрушкиным, погибшим на СВО. Об этом сообщили в группе учреждения.
— С 10:30 до 11:00 — отпевание, — написали там.
Согласно данным, указанным на личной странице бойца ВКонтакте, ему было 42 года.
Ранее стало известно, что при выполнении задания в зоне спецоперации погиб житель Сегежского округа, ефрейтор Александр Куев.