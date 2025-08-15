43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

С 15 августа местонахождение мужчины остаётся неизвестным.

В Олонецком районе ищут 43-летнего жителя села Видлица, который в течение 17 дней не выходил на связь. Об этом сообщили в группе добровольного поиского-спасательного отряда «Длинный берег» по городу Олонцу.

— 15.08.2025 года мужчина ушёл из дома в неопределённом направлении, по настоящее время его местонахождение остаётся неизвестным, — рассказали волонтёры.

Среди особых примет пропавшего — русые волосы, голубые глаза и татуировка на левом плече. Любую актуальную информацию о месте пребывания мужчины можно сообщить по телефонам: +7-900-457-00-06 и 112.

Ранее мы писали, что в Карелии завершились поиски 70-летнего туриста-байдарочника, отправившегося сплавляться по реке Паньгоме в Кемском районе.