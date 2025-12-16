43 выпускника из Карелии не справились с итоговым сочинением

Стали известны результаты итогового сочинения и изложения в Карелии.
В начале декабря 2989 выпускников Карелии написали итоговое сочинение (2965 человек) или изложение (24 человека). В этом году школьники писали работу по одной из шести тем:
— Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?
— Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?
— Что в семье самое главное?
— Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?
— В. М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?
— Зачем современному языку устаревшие слова?
В итоге 2922 выпускника получили «зачет» за итоговое сочинение. С изложением справились все 24 школьника, выбравших эту форму. 43 школьникам придется переписывать сочинение, поскольку оно является допуском к экзаменам.
— Ребята, которые получили «незачет», а также досрочно завершившие работу или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам, подтвержденным документально, смогут написать работу в дополнительные сроки 4 февраля и 8 апреля, — рассказали в Минобразе Карелии.
Напомним, ранее было утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Первые экзамены для выпускников школ в этом году начнутся 1 июня.