44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

В минувшую пятницу в карельской столице был совершен наезд на пешехода.

В Петрозаводске на перекрестке улицы Луначарского и набережной Гюллинга 28 ноября произошло ДТП с участием пешехода.

Как рассказали в ГАИ, около 14:30 40‑летний водитель автомобиля Subaru при повороте направо на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу мужчине, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины.

В результате наезда 44‑летний пешеход получил травмы. Позже он самостоятельно обратился за помощью в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петрозаводске троллейбус столкнулся с легковым автомобилем на улице Луначарского.