Планируется трехкратное увеличение минимального пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице в 3 раза – до 4500 рублей.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Увеличить с 1 мая 2020 г. на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 500 рублей", – говорится в поручении.

Также президент поручил продлить на 3 месяца – до 1 октября – выплату пособия по безработице гражданам, которые зарегистрированы в качестве безработных и которые перестали получать пособие после 1 марта 2020 года из-за окончания периода выплаты.

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