46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

За девять месяцев текущего года в Петрозаводске зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В этих авариях один человек погиб, 46 получили травмы различной степени тяжести.

На пешеходных переходах города произошло 18 наездов на пешеходов, в которых пострадало 19 человек. Статистика показывает, что более половины всех ДТП с пешеходами совершены по вине водителей транспортных средств.

За этот же период более 1500 пешеходов были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Нарушения со стороны водителей и пешеходов продолжают оставаться одной из основных причин дорожных аварий.

По информации автоинспекции Петрозаводска, участникам дорожного движения необходимо соблюдать повышенную осторожность. Водителям рекомендуется быть внимательнее при проезде пешеходных переходов, а пешеходам - убеждаться в безопасности перед началом перехода проезжей части.

